دولة الإمارات تقدم 5.8 مليون جرعة من لقاحات كورونا

محمد الفلاح - الخميس 25 فبراير 2021

تستمر دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم لقاح فيروس كورونا المستجد للمواطنين والمقيمين على أرضها.



وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات تقديم 84,573 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الخميس، 5,846,036 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 59.11 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد- 19"، وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.