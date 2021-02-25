شكرا لقرائتكم خبر عن هل كورونا المتحور يحتاج إلى جرعة ثالثة من لقاح فايزر؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركتا بيونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية اليوم الخميس إجراء دراسة جديدة لاختبار فعالية جرعة ثالثة محتملة من لقاحهما المشترك المضاد لكورونا.

وأوضحت الشركتان في بيان مشترك أن من المنتظر أن يتم منح 144 متطوعا في الدراسة في الولايات المتحدة جرعة ثالثة بعد مضي ما يتراوح بين ستة إلى 12 شهرا على أخذ أول جرعتين من اللقاح.

وتتضمن الدراسة بحث مدى تأثير الجرعة الثالثة للقاح على المناعة ضد طفرات سارس-كوفيد2- المنتشرة حاليا والمحتمل أن تظهر من جديد.

وبشكل محدد ستبحث الدراسة في الاستجابة المناعية للجسم في لحظة أخذ الجرعة الثالثة وبعد مرور أسبوع وبعد مرور شهر، وسيشارك في الدراسة أشخاص من شريحتين عمريتين، من 18 إلى 55 عاما، ومن 65 إلى 85 عاما، وسيخضع هؤلاء الأشخاص للمتابعة على مدار مدة تصل إلى عامين.

وينتشر في أوروبا في الوقت الراهن السلالة البريطانية من فيروس كورونا والتي يُعْتَقَد أنها تتسم بقوة عدوى أشد من قوة عدوى النوع المعروف حتى الآن، كما أن هناك السلالتين الجنوب أفريقية و البرازيلية.