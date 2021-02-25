شكرا لقرائتكم خبر عن غضب في لبنان بسبب حصول النواب على اللقاح قبل الأطباء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الصحة اللبناني إنه سمح لنواب البرلمان بالحصول على جرعات من لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 على سبيل الشكر لإقرارهم قانونا للطوارئ، ووصف الغضب الذي أثاره تخطي الساسة لترتيب تلقى اللقاح بأنه رد فعل مبالغ فيه.

وفي حين لا يزال العاملون في القطاع الطبي وكبار السن ينتظرون دورهم، حصل بعض النواب على جرعات في البرلمان يوم الثلاثاء مما دفع البنك الدولي للتهديد بوقف تمويل بملايين الدولارات لحملة التطعيم.

وقال وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن للتلفزيون الرسمي مساء أمس الأربعاء إن الخطوة جاءت بناء على "قرار سيادي" منه لتوجيه الشكر لنواب البرلمان على إقرار القانون الذي ساعد في توقيع الاتفاق مع فايزر/بيونتيك للحصول على اللقاح.