تفجير يستهدف رتلا للتحالف جنوبي العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انفجرت عبوة ناسفة، اليوم الخميس، استهدفت رتلاً لوجستياً للتحالف الدولي جنوبي العراق.

وذكر مصدر أمني عراقي لـ"الخليج 365" أن "عبوة ناسفة، وضعها مجهولون، انفجرت مستهدفة رتل شاحنات تحمل دعما لوجستيا للتحالف الدولي على طريق بابل السريع".

وأضاف المصدر أن "الانفجار تسبب بإلحاق ضرر في إحدى الشاحنات دون أن يتسبب بأي خسائر بشرية".

وتصاعدت حدة الهجمات التي تستهدف مصالح الولايات المتحدة وقواعد التحالف الدولي في العراق، والتي يتهم بالضلوع فيها مليشيات مدعومة من إيران.

ورغم الجهود التي تبذلها السلطات الأمنية لكبح جماح تلك الفصائل المسلحة وثنيهم عن مواصلة الهجمات، إلا أن تلك المليشيات تواصل استهداف المصالح والبعثات الأجنبية والدبلوماسية في العراق.