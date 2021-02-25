ملك المغرب يُسجل ارتياحه للعلاقات مع الكويت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، عن ارتياحه الكبير للعلاقات التي تربط المملكة المغربية بجمهورية الكويت.

جاء ذلك في برقية تهنئة، بعث بها العاهل المغربي الملك محمد السادس، إلى أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب الملك لأمير الكويت في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات للشعب الكويتي بموصول التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ومما جاء في هذه البرقية “وإنها لمناسبة سانحة لأسجل مجددا ارتياحي الكبير للعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بلدينا، مؤكدا لسموكم حرصي على مواصلة العمل سويا من أجل تعزيزها وتطويرها، لما فيه مصلحة شعبينا الشقيقين”.

وفي أعقاب ذلك، تضرع ملك المغرب إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير دولة الكويت ويمتع سموه بموفور الصحة والهناء وطول العمر.