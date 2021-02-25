"الداخلية" بغزة تطلق سراح 45 معتقلا أمنيا لتعزيز جهود المصالحة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أطلقت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم الخميس سراح 45 موقوفا على خلفيات أمنية في إطار تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية.

وذكرت الوزارة في بيان "أنه في إطار تهيئة الأجواء الداخلية لإجراء الانتخابات العامة قامت هيئة القضاء العسكري والأجهزة الأمنية المختصة بدراسة ملفات عدد من السجناء المحكومين والموقوفين على خلفية قضايا أمنية أضرت بفصائل المقاومة وقد جرى إعادة النظر في تلك القضايا مراعاة للظروف التي نعيشها في هذه المرحلة حيث تم إنهاء ملفات 45 محكوما وموقوفا والإفراج عنهم صباح اليوم".

وأضافت "أن كل القضايا التي تمت معالجتها هي قضايا جنائية أمنية ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحزبي أو التعبير عن الرأي".

وأكدت أنها ستواصل القيام بواجبها في الحفاظ على حالة الاستقرار الأمني في قطاع غزة وحماية الجبهة الداخلية وظهر المقاومة الفلسطينية.

من جهتها قالت حركة (حماس) في بيان منفصل "إن هذا الإجراء يأتي تعبيرا عن حرص الحركة والأجهزة الحكومية في غزة على تهيئة المزيد من المناخات الإيجابية في ظل الاستعداد للانتخابات العامة وضمن الالتزام بمخرجات حوار القاهرة فبراير الحالي".