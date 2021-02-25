شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليبيا.. 5 وفيات و571 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الخميس، تسجيل 571 إصابة، و5 وفيات، وشفاء 800 شخص، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 360 إصابة و693 حالة شفاء، فيما لم تشهد حالات وفاة جديدة بالفيروس.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 131 ألفًا و833 شخصًا، بينهم 10 آلاف و886 حالة نشطة، ووفاة 2156 شخصًا.