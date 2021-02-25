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دولة الإمارات تقدم 5.8 مليون جرعة من لقاحات كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تقدم 5.8 مليون جرعة من لقاحات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تستمر دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم لقاح للمواطنين والمقيمين على أرضها.

 

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات تقديم 84,573 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الخميس، 5,846,036 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 59.11 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد- 19"، وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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