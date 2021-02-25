شكرا لقرائتكم خبر عن حصار وقتل متعمد وتجويع.. الحوثي يفتك بالمدنيين في تعز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اتهم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان اليمن «HRTIC» اليوم (الخميس) مليشيا الحوثي بارتكاب 8 مجازر ضد المدنيين في محافظة تعز خلال العام الماضي 2020، مؤكداً استمرار المليشيا في قصف متعمد للأحياء المدنية في تعز والمكتظة بالسكان.

وأكد المركز في تقرير عرض على فريق الخبراء المعني باليمن لمجلس حقوق الإنسان أمس (الأربعاء) مقتل 28 مدنياً بينهم 8 أطفال و8 نساء وإصابة 33 آخرين بينهم 7 نساء و5 أطفال.

وحذر المركز من خطورة تدهور حقوق الإنسان المتواصل منذ انقلاب المليشيا، مبيناً الانتهاكات واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان الدولي الذي ترتكبه أطراف الصراع في اليمن.

وأشار إلى أن محافظة تعز تعاني من استمرار استهداف المدنيين والأعيان والممتلكات العامة والخاصة والأراضي الزراعية من قبل مليشيا الحوثي بشكل مباشر وشبه يومي وتحاصر المدنية من جميع المنافذ منذ 6 سنوات، إذ تمنع دخول الأدوية والمساعدات ومرور البضائع والأغذية وتحرم المرضى من الخروج من المدينة للعلاج.

وطالب المركز باتخاذ الإجراءات اللازمة وبذل المزيد من الجهود لإطلاق سراح المختطفين والمخفين قسراً وإنهاء الحصار المفروض على المدنيين.