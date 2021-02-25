شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يصفي مجنديه الجدد في مأرب والجوف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف لـ«الخليج 365» مصدر موثوق في صنعاء مقتل عشرات الشباب والأطفال المغرر بهم بنيران ما يسمى بالأمن الوقائي الحوثي أثناء فرارهم من جبهات القتال في مأرب والجوف.

وأكد المصدر أن عددا من مسلحي المليشيا ينتمون إلى محافظات صنعاء وعمران وإب والحديدة وتعز، تمكنوا من العودة من الجبهات الملتهبة إلى محافظاتهم تحت مبرر نقل الجثث والمصابين لزملائهم لكنهم فور وصولهم صنعاء اختفوا تماماً.

وأوضح المصدر أن أكثر من 70 مسلحاً حوثياً من المغرر بهم تبين من جثثهم أنه جرت تصفيتهم من الخلف من قبل ما يسمى بالأمن الوقائي الحوثي (الاستخبارات) أثناء محاولاتهم الفرار من جبهات مأرب والجوف، مبينة أن قيادات حوثية اعترفت بتصفية أكثر من 200 مجند حاولوا الفرار هرباً بعد أن شاهدوا زملاءهم يموتون في المعارك العشوائية والذين يدفعون إليها بالقوة غير أن قياداتهم صفتهم.

وكانت وسائل إعلامية يمنية أكدت اليوم (الخميس) أن الحوثيين داهموا عددا من المنازل في محافظة إب بحثاً عن مجنديهم فارين، مبينة أن المليشيا اختطفت 50 عنصرا عادوا من محافظة مأرب خلال اليومين الماضيين.

وكان ناشطون يمنيون قد نشروا فيديو لمجندين حوثيين أطفال ألقي القبض عليهم من قبل الجيش الوطني في معارك محافظة مأرب وهم ينفجرون بكاء يريدون أمهاتهم، وبين فيديو متداول لطفل يقول: «أريد أمي أريد أمي، الحوثي ضحك علي وجندنا بالقوة»، مهاجماً قيادات الحوثي الإرهابية.

من جهة أخرى، دعاء مدير دائرة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة اليمنية العميد الركن أحمد الأشول، الصليب الأحمر الدولي لانتشال جثث قتلى مليشيا الحوثي المنتشرة في صحاري الجوف بعد أن تركتها المليشيا ولاذت بالفرار، موضحاً أن المليشيا تستغني عن مقاتليها عندما يصابون أو يقتلون وتتركهم يتعفنون في الجبال والوديان والصحاري.

بدوره، أكد قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي تحرير منطقة الجدافر الإستراتيجية بالكامل ووصول الجيش إلى تخوم مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف.