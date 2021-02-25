شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو إلى اجتماع بشأن قبرص المقسمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيقوسيا - رويترز

ذكر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أن المنظمة الدولية ستعقد في إبريل/نيسان اجتماعاً للأطراف المعنية بنزاع قبرص في جنيف، وذلك في أول لقاء من نوعه منذ 2017 عندما انهارت محادثات سابقة.

وقال دوجاريك: «غرض الاجتماع هو تحديد ما إذا كانت هناك أرضية مشتركة بين الأطراف للتفاوض على حل دائم للمشكلة القبرصية في أفق منظور».

وأضاف في بيان مكتوب أن الاجتماع سينعقد في جنيف بسويسرا من 27 إلى 29 إبريل/نيسان.

وانقسمت قبرص بعد غزو تركي نجم عن انقلاب لم يستمر طويلاً بإيعاز من اليونان عام 1974.

والنزاع مصدر توتر دائم بين اليونان وتركيا، العضوين بحلف شمال الأطلسي، ويُعقّد النزاع في الآونة الأخيرة أي مسعى للاستفادة من موارد الطاقة المحتملة حول الجزيرة المتوسطية.

وسيضم اجتماع جنيف زعماء القبارصة اليونانيين والأتراك في الجزيرة، وممثلين عن اليونان وتركيا وبريطانيا، التي كانت ضامنة لسيادة قبرص عند الاستقلال عام 1960.