شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يكلّف عمر السويدي مهام وكيل وزارة الصناعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتكليف عمر أحمد السويدي، مهام وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وللسويدي إنجازات مهنية مهمة خلال مسيرة عمله، خصوصاً في سياسات توطين سلاسل الإمداد والتوريد الحيوية، من ضمن تطبيق برنامج القيمة المحلية المضافة، ودعم مبادرات التوطين في القطاع الخاص، على النحو الذي أسهم في دفع التنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية الإمارات إقليمياً وعالمياً، وخاصة بالشراكات الاستراتيجية والمشاريع العملاقة للاستثمار والتطوير في الطاقة.

وقبل التحاقه بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، شغل السويدي مناصب قيادية عدة في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، منها رئيس دائرة الشؤون التجارية والقيمة المحلية المضافة أخيراً، ورئيس دائرة المكتب التنفيذي، ومدير دائرة إدارة الغاز، ونائب مدير دائرة الاستراتيجية والتنسيق، ومدير إدارة الأنشطة البرية (الاستكشاف والإنتاج)، وترأس كذلك لجنة المسؤولية المجتمعية المؤسسية.

وسيقود السويدي بخبراته التراكمية وعلاقاته الوطيدة بالقطاعين الحكومي والخاص، حزمة من الخطط والمبادرات لدعم وتمكين وتطوير الصناعة الإماراتية، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وتحفيز الابتكار وتبنّي التكنولوجيا المتقدمة للارتقاء بالأنظمة والحلول الصناعية، وتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات ذات العلاقة في الإمارات، وتعزيز المحتوى الوطني وتمكين المؤسسات الصناعية (الصغيرة والمتوسطة والكبيرة).

وحصل السويدي على بكالوريوس العلوم في الهندسة الجيولوجية، من جامعة كولورادو للمناجم في الولايات المتحدة. (وام)

