شكرا لقرائتكم خبر عن %4.1 نمو اقتصاد أمريكا في الربع الرابع.. توقعات أفضل لـ 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت بيانات القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نموه بنحو 4.1% في الربع الرابع من 2020، وهو مستوى أفضل طفيفًا من القراءة الأولى عند 4%، لكنه دون توقعات المحللين عند 4.2%. ووفقًا لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي الصادرة، اليوم الخميس، أبقت الحكومة الأمريكية على نفس تقديراتها لأداء الاقتصاد عن إجمالي العام الماضي، مشيرة إلى انكماشه بنحو 3.5%.

وأوضحت البيانات أن الإنفاق الاستهلاكي زاد في الولايات المتحدة 2.4% خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر مقابل ارتفاعه 41% في الربع الثالث، فيما زاد استثمار الأعمال الثابت 19.1%، وارتفعت كل من الصادرات والواردات بنحو 21.8% و29.6% على الترتيب.

إلى ذلك، قال إتش.إس.بي.سي هولدنجز، أكبر بنوك أوروبا، إنه رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إلى 5% في 2021، من 3.5% في التقدير السابق، وللعام التالي إلى 3% من 2.5%.

عزا قسم الأبحاث بالبنك رفع التوقعات إلى زيادة إنفاق المستهلكين، بفضل التحفيز المالي، ومساعي الديمقراطيين لإقرار حزمة إغاثة حجمها 1.9 تريليون دولار يقترحها الرئيس جو بايدن، وتأثير طفرة سوق الإسكان الأمريكية على مشاريع البناء.

وقال في مذكرة «توقعاتنا الجديدة للنمو تفترض إمكانية الوصول إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي لما قبل الجائحة بحلول الربع الثاني من العام الحالي. كان تقديرنا السابق أن يستغرق ذلك حتى نهاية 2021.» (رويترز)