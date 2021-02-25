شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: "حياة كريمة" طوق نجاة للقرى المحرومة ونقلة كبيرة فى شكل الخريطة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل كافة القطاعات ذات الصلة بحكومة المهندس مصطفى مدبولى، على ترجمة مبادرة حياة كريمة ومستهدفاتها على الأرض لتخفيف العبء عن المواطن ورفع المستوى المعيشى بمشروع تطوير القرى، ومن ثم يتم تذليل كافة الجهود لتحقيق المخططات المرتبطة بتلك المبادرة، والتى تمكنت من تحقيق استفادة وصلت لـ 4.5 مليون مواطن فى المرحلة الأولى، وتتمثل المرحلة الثانية فى 50 مركزاً بعدد 20 محافظة وإجمالى 1400 قرية، تضم 18 مليون مواطن، والمقرر أن يكون إجمالى المستفيدين 50 مليون مواطن .

ويؤكد النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة، ستعمل على تغيير وجه القرى المصرية لتصبح ريفا متحضرا ولائقا، من حيث تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والمجتمعية المقدمة .

ولفت فى تصريحات له، إلى أنها تعد ترجمة لتطلعات الرئيس عبد الفتاح السيسى والقياده التنفيذية فى الاهتمام بالقرى الأكثر احتياجا وحماية محدودى الدخل والوصول لمستوى معيشى أفضل، مشيرًا إلى أن المبادرة تعمل على تحسين البنية التحتية والمرافق، وأهم ما يمكن ملاحظته هنا أن مصر 2014 كانت نسبة التغطية للصرف الصحى بالقرى تصل لحوالى 12 % بينما الآن وبعد 6 سنوات أصبحت 37.5 % فى القرى.

وشدد أنها ستعمل على تطوير البنية المجتمعية ورفع فرص التشغيل، موضحا أن ثمار مبادرة حياة كريمة ستسهم فى إحداث نقلة كبيرة فى شكل الخريطة المصرية المجتمعية.

ووصف النائب مجدى الأمير، عضو مجلس النواب، مبادرة " حياة كريمة " التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية وتطوير القرى والريف المصرى بأنها مشروع القرن 21، مؤكداً أن هذا المشروع ينصف أهالينا فى القرى والريف المصرى بعد عقود طويلة امتدت لما يقرب من نصف قرن من الحرمان.

وطالب "الأمير" من جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية التفكير بأسلوب علمى وطرق غير تقليدية لمساندة الدولة المصرية ودعم الاقتصاد المصرى بتحويل جميع القرى والريف المصرى إلى مناطق منتجة من خلال إجراء دراسات عن الميزات النسبية داخل القرى والريف المصرى واستغلال هذه الميزات فى إنشاء مختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفى مختلف المجالات مع مساندة الشباب داخل القرى فى تملك وإنشاء هذه المشروعات، خاصة بعد أن رصدت الحكومة وبتكليفات رئاسية 500 مليار جنيه لتنفيذ هذه المبادرة.

كما طالب عضو مجلس النواب من المحافظين إجراء دراسات لاحتياجات الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة من منتجات هذه المشروعات، حتى يتم تصدير المنتجات المصرية القروية لمختلف دول العالم، مؤكداً أن هناك اقتصاديات داخل عدد كبير من دول العالم حققت نجاحات كبيرة بسبب دعمها للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة أن هذه المبادرة التاريخية تستهدف جميع القرى المصرية التي يصل عددها 4741 قرية وتوابعها نحو 30888 عزبة وكفر ونجع بهدف حقيقي من الدولة للعمل على تحسين جودة حياة أهل القري مما يفتح الأبواب أمام المشروعات وتحسين دخل سكان تلك القرى.

وقال النائب مجدى الأمير إن هناك ثقة بلا حدود من جميع المصريين وبمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية فى القيادة السياسية بأن الدولة المصرية قادرة على تحقيق وتنفيذ هذه المبادرة التى تخدم ما يزيد عن 58 مليون مواطن مصرى بتطوير شامل وكامل لتلك القرى والنجوع وتحقيق البرنامج في مدة زمنية وجيزة للغاية، مؤكداً أن هذه المبادرة الرئاسية ستكون فرصة واعدة وجيدة لتعزيز الاستثمارات المحلية لسكان وقاطني تلك القري ومشاركة المصانع والشركات الوطنية والمقاولين المحليين في توفير مستلزمات الإنتاج والاحتياجات المتعلقة بالمشروع الشامل وهو ما يوفر الآلاف من فرص العمالة الحقيقية لابناء وجماهير القرى والريف المصرى ليقضى على ظاهرة هجرة الشباب الباحث عن فرص العمالة من القرى والريف المصرى إلى عواصم المدن والمحافظات.

بينما أشاد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، بالقضايا المهمة التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خاصة فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان، خاصةً فيما يتعلق بمجموعة المدن الجديدة على مستوى الجمهورية ومبادرة حياة كريمة.

وأكد المهندس أمين مسعود، أن المتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لجميع الملفات المتعلقة بملف الإسكان والمدن الجديدة ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية الأخرى التى تنفذها الدولة فى جميع أنحاء البلاد كان هو السبب الرئيسى فى نجاح حكومة المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفة خاصة فى سرعة إنجاز هذه المشروعات فى توقيتات زمنية غير مسبوقة وبمواصفات عالمية، موجها تحية قلبية لكل يد شريفة ساهمت وتواصل مساهمتها فى إنجاز المشروعات القومية الكبرى.

ولفت إلى أن مبادرة حياة كريمة تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير احتياجات المواطن ودعم الأسر الأكثر احتياجا، وتوفير الخدمات وحق المواطن في سكن كريم، كما تستهدف توفير فرص عمل للمواطنين، والتمكين الاقتصادى.