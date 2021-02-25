تأكيد وحظر.. التعليم تصدر تعليمات مهمة بشأن امتحانات أولى وثانية ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة للمديريات التعليمية بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي مديري المدارس الثانوي.

وتبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، السبت 27 فبراير وحتى 9 مارس المقبل.

وشددت الوزارة، على المديريات، بالتنبيه على المدارس الثانوي، بأنه يحظر على الطلاب اصطحاب التليفون المحمول، والتأكيد على عدم استخدام خاصية قسم الشاشة أثناء الاختبارات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على أنه يحظر امتحان أي طالب انتظام أو خدمات (مستلم تابلت) ورقياً، مؤكدة على أنه في حال حدوث أي مشكلة يتم المحاولة حتى نهاية الوقت وفي نهاية الوقت يحرر للطالب إثبات حالة يسلم لشؤون الطبة مع كشوف توقيع بمحضر مدرسي.​