بايدن يلغي أمر ترامب حول حظر دخول بعض فئات الأجانب إلى الولايات المتحدة

اسماعيل عبد الحي - ألغى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمرا صدر عن سلفه، دونالد ترامب، يفرض حظرا على دخول عدد من فئات الأجانب إلى الولايات المتحدة.

وذكر بايدن، في أمر أصدره مساء أمس الأربعاء، أنه يسحب إعلان ترامب المؤرخ بـ22 أفريل والخاص بـ"تعليق دخول المهاجرين الذين يمثلون خطرا لسوق العمال في الولايات المتحدة خلال فترة إحياء الاقتصاد عقب تفشي فيروس كورونا المستجد عام 2019"، مشددا على أن هذا الإجراء "لا يخدم المصالح الأمريكية".

واعتبر بايدن أنه "على عكس ذلك، هذا الإعلان يضر الولايات المتحدة، بما في ذلك عن طريق منع أفراد بعض عائلات المواطنين الأمريكيين والحاصلين على صفة المقيمين الدائمين الشرعيين من لم شملهم".

روسيا اليوم