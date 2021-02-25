ليبيا / رئيس حكومة الوحدة الوطنية يقدم حكومته وجلسة الثقة في سرت

اسماعيل عبد الحي - دعا 84 عضوا بمجلس النواب الليبي، إلى الإسراع بعقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة، التي من المتوقع أن يتم تقديمها اليوم الخميس.

وقال النواب في بيان إنه "في الوقت الذي كان يجب علينا بذل الجهد لرفع هذه المعاناة نجد أن بعض النواب يترشحون لتولي مناصب تنفيذية"، مطالبين بمراعاة الكفاءة والأمانة والخبرة عند اختيار أعضاء الحكومة.

وأكد النواب في بيانهم دعمهم من دون قيد أو شرط لحكومة دبيبة الوشيكة.

من جهة أخرى، قال الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، مساء أمس الأربعاء، إن رئيس المجلس عقيلة صالح سيتسلم التشكيل الوزاري في مدينة طبرق من دبيبة صباح اليوم، مشيرا إلى أنه سيتم بعد ذلك تحديد موعد لجلسة منح الثقة للحكومة في مدينة سرت، موضحا أن تحديد موعد الجلسة مرتبط بموعد استلام التشكيلة الحكومية الجديدة.

كما أكد المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، أن "تشكيلة الحكومة ستقدم اليوم لمجلس النواب والمجلس الرئاسي في الوقت نفسه"، مؤكدا أن الحكومة الجديدة "قد اختيرت من 10 آلاف سيرة ذاتية تسلمها دبيبة".

المصدر: بوابة الوسط