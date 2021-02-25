انفجار سيارة في "رأس العين" شمال شرقي سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 3 مدنيين على الأقل وأصيب آخرون بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي شرقي سوريا والتي "تنتشر فيها مجموعات إرهابية مرتبطة بالنظام التركي"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية.

وقالت الوكالة نقلاً عن مصادر محلية إن عبوة ناسفة موضوعة تحت سيارة انفجرت اليوم على تقاطع الشارع العام مع سوق الفروج بمدينة رأس العين ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة آخرين بجروح واحتراق السيارة ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي.





وأشارت الوكالة إلى أن "المناطق التي تنتشر فيها المجموعات الإرهابية المدعومة من النظام التركي بريف الحسكة تشهد تفجيرات واقتتالاً بين المجموعات على خلفية اقتسام النفوذ في المناطق المحتلة والمسروقات".

وأضافت أن ذلك يتسبب في مقتل وجرح العشرات وتهجير المدنيين عن قراهم وبلداتهم وأراضيهم الزراعية "التي استباحها الإرهابيون سرقة وحرقاً لمحاصيلها ونهباً لخيراتها".



