شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 11198 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت روسيا، اليوم الخميس، 11198 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و446 وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس أربعة ملايين و212100 إصابة مؤكدة، منها 84876 حالة وفاة و359560 حالة نشطة وثلاثة ملايين و767664 حالة شفاء.



وأوضحت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، ان الاصابات الجديدة تتوزع بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (1406 حالات) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (911 حالة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 10.8% من المرضى الجدد.