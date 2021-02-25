شكرا لقرائتكم خبر عن المحامين: عدم اشتراط شهادة إتمام الدراسة بـأكاديمية المحاماة لطالبى القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر رجائى عطية نقيب المحامين، قرارا اليوم الخميس، بعدم مطالبة طالب القيد بالجدول العام بشهادة إتمام الدراسة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، وذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وبعد الإحاطة بالظروف التي تعترض إقامة الأكاديمية، وتستلزم جهودًا متواصلة جاري بذلها لتذليل العقبات، ونظرًا لعدم وجود الأكاديمية في الوقت الراهن.

وأضاف رجائى عطية فى بيان له، أنه لا محل لمطالبة راغب القيد في الجدول، بإحضار شهادة إتمام دراسة بأكاديمية ليس لها وجود حتى الآن، لذلك لا يطلب من طالب القيد بالجدول العام شهادة إتمام الدراسة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية.