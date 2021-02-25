شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يبحث مع نائب رئيس البرلمان العربى الإعداد لمؤتمر "حوار الأديان والثقافات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الخميس، النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربى ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب، وذلك لبحث أوجه التعاون فى مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.

كما شهد الاجتماع، الإعداد للجلسة الحوارية المشتركة بين كل من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف والبرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي تحت عنوان : "أثر الحوار البناء في نشر ثقافة السلام ومواجهة التطرف" التي ستعقد بفندق "جراند نايل تور" يوم الخميس 11 / 3 / 2021م ، كمقدمة لأعمال المؤتمر الدولى الذى تقيمه وزارة الأوقاف المصرية تحت عنوان : "حوار الأديان والثقافات " برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن المتوقع أن تعقد الجلسة بمشاركة دولية من ضيوف المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في الفترة من 13 إلى 14 مارس 2021.