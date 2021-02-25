شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن تنسيقية شباب الأحزاب يتفقد أعمال الصيانة لنفق ناصر بشبرا الخيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، باللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة في زيارة لمتابعة أعمال الصيانة بنفق ناصر والاستماع من مهندسين المشروع حول ما تم عمله.

وتفقد عضو مجلس النواب أعمال الصيانه، والصعوبات التى تواجهه من أجل الوصول لصيانة آمنة وجيدة للنفق والذى من المتوقع أن يمر أسفل خط السكة الحديد.

وكان النائب محمد عبد العزيز، أكد من قبل أن المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة وتطوير القرى و100 مليون صحة وغيرها مما تم إطلاقها خلال الفترة الماضية، تعكس الفهم الصحيح لمفهوم حقوق الإنسان، وهو توجه جيد وغير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تحقيق الحقوق الاجتماعيه والاقتصادية، والوصول لتنمية جادة وشاملة فى القرى الأكثر احتياجا ورعاية الفئات الأقل دخلا.

ولفت "عبد العزيز" إلى أن تحقيق جودة الحياة لكل الأهالي فى القرى والريف المصرى، هو إرساء للمعنى الدقيق والفهم الصحيح لحقوق الإنسان، واتساقا مع المعايير الدولية، معتبرا أن مصر تنطلق نحو طريقها لتحقيق تنمية حقيقية للإنسان والعمران وتحسين الخدمات الاجتماعية.



ويذكر أن أعمال تطوير ورفع كفاءة 3 أنفاق مشاة بحي غرب شبرا الخيمة (نفق ناصر - نفق النيل - نفق الجوازات) تأتي بتكلفة 20 مليون جنيه ضمن خطة المحافظة لتطوير تلك الأنفاق، التي تمثل أهمية قصوى لعبور المشاة بميدان المؤسسة وميدان أحمد عرابي بشبرا الخيمة.