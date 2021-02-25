القضاء يرهن مشاركة القضاة بالانتخابات بشرط

وقاا إعلام القضاء في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "المجلس ناقش ‏رغبة بعض القضاة واعضاء الادعاء العام المشاركة في الانتخابات المقبلة"، مشيراً إلى أنه "بعد تدقيق نص ‏المادة (98) / ثانيا من الدستور التي نصت يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام الانتماء الى ‏أي حزب أو منظمة سياسية أو العمل في أي نشاط سياسي، قرر المجلس الاشتراط على ‏القاضي وعضو الادعاء العام الراغب في الترشيح تقديم استقالته من مجلس القضاء الاعلى ومن ‏ثم له حرية الترشيح في الانتخابات".‎وناقش المجلس، وفقا للبيان "الدعاوى الخاصة بالصحفيين المسجلين في نقابة الصحفيين وقرر تخويل ‏ رؤساء محاكم الاستئناف تسمية قضاة تحقيق وقضاة محاكم بداءة للتخصص في نظر تلك ‏القضايا اضافة الى عملهم‎.".

وحث القضاء، القضاة واعضاء الادعاء العام على "الالتزام بالابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي بالشكل الذي يسيء لهم شخصيا وللمؤسسة القضائية ‏وامكانية مزاولة النشاط العلمي القضائي والقانوني عبر موقع مجلس القضاء الاعلى وصحيفة ‏القضاء‎".

