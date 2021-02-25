وزيرة الهجرة والمهجرين تتفقد الأسر العائدة من مخيمات النزوح

بغداد - ياسين صفوان - تفقدت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، اليوم الخميس، العوائل العائدة في مدينة الفلوجة للإطلاع على أوضاعهم.



بيان للوزارة تلقته "الخليج 365" ذكر ان وزيرة الهجرة والمهجرين تفقدت العوائل التي عادت مؤخرا الى مدينة الفلوجة للإطلاع على أوضاعهم في مرحلة ما بعد العودة والتأكد من سير الاجراءات ضمن خطة الوزارة الوطنية للعودة الطوعية (بناء وترميم الدور المتضررة) بالتعاون والتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM).



وقالت الوزيرة ان هدف الزيارة هو الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للعائدين في القضاء والاستجابة الى ما تحتاجه العوائل والاستماع الى مشاكلهم وتقديم الحلول الناجعة لحل تلك المشاكل ، مبينة أن الوزارة لديها خطة عمل وآلية تبنتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لمتابعة احوال العائدين، علاوة على وضع برامج لشمولهم بالمشاريع المدرة للدخل.