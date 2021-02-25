بارزاني و لودريان يبحثان الهجوم الإرهابي الذي استهدف أربيل

وقال المكتب الاعلامي رئيس حكومة إقليم كوردستان في بيان تلقته الخليج 365، انه "خلال المكالمة الهاتفية جرى التباحث حول الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة أربيل".

وبحسب البيان، وجه رئيس الحكومة شكره لوزير الخارجية الفرنسي على إدانته للهجوم، مؤكداً التوصل إلى معلومات جديدة نتيجة التحقيق المشترك بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية".



واتفق الجانبان على أن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً لأمن المنطقة، كذلك شددا على ضرورة التعاون الوثيق بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والتحالف الدولي، وفقا للبيان.

واضاف البيان انه "في جانب آخر من الاتصال الهاتفي، تم التأكيد على مواصلة تعزيز العلاقات الودية الوطيدة بين إقليم كوردستان وفرنسا".