وزير الخارجية التركي "يدين بشدة محاولة الانقلاب" في أرمينيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - نددت تركيا "بشدة" الخميس "بمحاولة الانقلاب" في أرمينيا الدولة الجارة التي تتسم علاقاتها مع أنقرة بالتوتر وطالب رئيس أركان جيشها الحكومة بالاستقالة.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو "نعارض الانقلابات أو محاولات الانقلاب في أي مكان في العالم. بالتالي ندين بشدة محاولة الانقلاب في أرمينيا".

وجاءت تصريحات تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في بودابست مع نظيره المجري بيتر سيارتو.

ورأى الوزير التركي أن "محاولات الانقلاب لن تؤدي سوى إلى زعزعة استقرار المنطقة ولهذا نعارضها".

وكان رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان ندد الخميس بمحاولة انقلاب عسكري بعدما طالبت هيئة أركان الجيش باستقالة حكومته، بينما يجد رئيس الحكومة نفسه ضعيفا منذ هزيمته العسكرية أمام أذربيجان.

وبعيد إعلانه، دعا حزب المعارضة الرئيسي رئيس الوزراء إلى اغتنام "الفرصة الأخيرة" للخروج من السلطة دون عنف وتجنب "حرب أهلية".