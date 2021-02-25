شكرا لقرائتكم خبر عن فيسبوك تحظر على جيش ميانمار استخدام موقعها وتطبيق إنستجرام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سنغافورة - "رويترز"

أعلنت شركة "فيسبوك" الخميس أنها حظرت على جيش ميانمار استخدام موقعها وتطبيق إنستجرام بأثر فوري مع استمرار المظاهرات الحاشدة منذ أسابيع في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بعد استيلاء الجيش على السلطة.

وقالت الشركة في مدونة إن "الأحداث منذ انقلاب الأول من فبراير، ومنها العنف الدامي، عجلت بضرورة هذا الحظر. نعتقد أن مخاطر السماح لتاتماداو (جيش ميانمار) باستخدام فيسبوك وإنستجرام، كبيرة للغاية".

واستولى الجيش على السلطة هذا الشهر بعدما زعم حدوث تزوير في انتخابات الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني التي اكتسحها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونج سان سو تشي، واعتقلها رفقة عدد من قيادات الحزب ، وقُتل ما لا يقل عن ثلاثة محتجين وشرطي في العنف الذي شاب المظاهرات.

وقال عملاق التكنولوجيا الأمريكي إنه سيحظر كذلك على جميع "الكيانات التجارية المرتبطة بتاتماداو" الإعلان على منصاته.

وأرجعت "فيسبوك" قرارها حظر جيش ميانمار إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وكذلك إلى انتهاك الجيش قواعد "فيسبوك" مرات ومرات منذ الانقلاب.