شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تحصل على 9 شهادات مطابقة مع مواصفات عالمية جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

في إطار حرص بلدية دبي، على تعزيز استدامة معايير الكفاءة والجودة في مختلف قطاعاتها، حصلت البلدية على 9 شهادات مطابقة جديدة مع مواصفات عالمية متخصصة في مجالات الأنظمة الإدارية، إضافة إلى تجديد 10 شهادات عالمية، وذلك بعد التقييم والتدقيق عليها من قبل شركات تدقيق عالمية متخصصة من المملكة المتحدة وألمانيا.

وقال داوود الهاجري مدير عام البلدية: «نسعى دائماً إلى اتباع أفضل الاستراتيجيات الرامية إلى تطبيق المعايير العالمية في كافة الممارسات، ومتماشية مع منظومة برنامج دبي للتميز الحكومي، وتعزيزاً لتحقيق أهداف الريادة في مجالات العمل الحكومي».

وأضاف: «تسهم شهادات المواصفات العالمية في ضمان تطبيق أرقى وأعلى المعايير العالمية التي تعزز الحوكمة وجودة كافة الخدمات والعمليات بطريقة مثالية؛ حيث تعتبر المواصفات الدولية مثل مواصفات الآيزو والمواصفات البريطانية، معايير عالمية لأفضل الممارسات في مجالات الإدارة والحوكمة المؤسسية، وتدعم التحسين والتطوير على عمليات وخدمات المؤسسات، وتسهم في تحقيق أفضل مستويات رضا وسعادة المتعاملين، مع التركيز على بناء قدرات المؤسسات ودعم جهود الريادة والتميز في العمل المؤسسي».