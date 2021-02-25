تقديم 84573 ألف جرعة لقاح كورونا جديدة في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الخميس، عن تقديم 84,573 جرعة من لقاح كوفيد19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغ إجمالي الجرعات حتى اليوم 5,846,036.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع