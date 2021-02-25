شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات في انطلاق الأسبوع الرابع عشر لدوري الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق مساء الجمعة، مباريات الأسبوع الرابع عشر لمسابقة دوري الدرجة الأولى، حين تُقام ثلاث مباريات تجمع نادي الحمرية مع نادي العربي على ملعب الحمرية، ويستضيف نادي الإمارات بملعبه نادي دبا، فيما يواجه نادي دبا الحصن نادي البطائح على ملعب دبا الحصن. وتختتم مباريات الأسبوع الـ14 يوم السبت بإقامة مباراتين، حيث يستضيف نادي التعاون نادي الذيد، ويحل نادي مصفوت ضيفاً على نادي مسافي. وتلعب جميع المباريات الساعة 17:30. وكانت نتائج مباريات الأسبوع الثالث عشر للمسابقة، قد أسفرت عن فوز العروبة على العربي 3-1، فيما سيطر التعادل الإيجابي على مباريات الذيد ودبا الحصن 2-2، ودبا مع الحمرية 1-1، وبالنتيجة ذاتها تعادل البطائح مع الإمارات، بينما تعادل مصفوت مع التعاون سلبياً 0-0.