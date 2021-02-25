شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البرية تعتزم شراء آليات غير مأهولة من شركة مراكب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، نيتها التعاقد لشراء عدد من الآليات غير المأهولة (AGEMA) التي تتضمن منظومة وتقنيات شركة مراكب؛ إحدى الشركات التابعة لصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، لتنضم إلى الخدمة ضمن آليات القوات البرية، إضافة إلى التعاون المشترك لتطويرها بشكل مستمر وتحسين مزاياها وقدراتها العملية.

وقال العقيد الطيار سلطان الكعبي، عضو مجلس إدارة شركة المراكب: «نحن فخورون بثقة القوات المسلحة بكفاءات وقدرات شركة مراكب ومنتجاتها المبتكرة التي أصبحت تضاهي منتجات وأنظمة كبريات الشركات العالمية العاملة في تطوير القطاعات الاستراتيجية».

وأوضح أن الآلية المسيرة التي تنتجها الشركة تتميز بالعديد من القدرات والتقنيات والأنظمة المتطورة التي تلبي الاحتياجات والمتطلبات العملياتية للقوات البرية، مثل إمكانية تركيب منصات أسلحة ذات أعيرة مختلفة، مع كاميرات حرارية، إضافة إلى قدرتها الفائقة على «العوم» في المياه، لافتاً إلى أن العديد من الدول تسعى إلى امتلاك وتطوير مثل هذه الآليات والتقنيات المستقبلية المتطورة.

وأكد الكعبي أن الشركة ستواصل عملها الدؤوب لتلبية متطلبات واحتياجات عملائها الرئيسيين، وعلى رأسهم القوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جهته قال باسل شحيبر الرئيس التنفيذي لشركة مراكب، إن إتمام مثل هذه الصفقة سيعزز إمكانيات الشركة وسيمكنها من الانطلاق نحو مرحلة جديدة من الناحية الإنتاجية، متوقعاً أن تسهم هذه الصفقة في وصول منتجات الشركة إلى أسواق إقليمية ودولية في المستقبل القريب.