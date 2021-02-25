شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للإبداع» وجامعة دبي تطلقان دبلوم خبير الابتكار المؤسسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

​ وقّعت جمعية الإمارات للإبداع، وجامعة دبي، مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون، وتبادل المعرفة والخبرات، وتأسيس شراكة دائمة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وتنص المذكرة على تعاونهما في تصميم برامج تدريبية في الإدارة العامة، والمهارات القيادية، وتصميم دورات تدريبية مهنية وفنية أخرى، بالاعتماد من هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، فضلاً عن طرح برامج تدريبية وورش في الإبداع والابتكار، ودعم المواهب والإبداعات الوطنية في دولة الإمارات، والاستفادة من خبراء الطرفين وباحثيهما.

كما اتفقا على التعاون في إطلاق دبلوم خبير الابتكار المؤسسي، لتعزيز تحقيق الخطط الاستراتيجية في المؤسسات الحكومية، وزيادة ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار في القطاعات الحكومية، بما يسهم في زيادة مهارات الموظفين، في استدامة الابتكار، في تطوير الخدمات وتحسين العمليات المؤسسية.

وقّع المذكرة من الجمعية الشيخ خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الإدارة، ومن الجامعة الدكتور عيسى البستكي، مدير الجامعة.

حضر التوقيع الدكتور فيصل الحمادي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وهاجر العيسى، الأمينة العامة، ورشا نجيب، المنسقة الادارية، والدكتورة فيديا ناندا جوبال، مديرة مركز التطوير التنفيذي في الجامعة، وحكمت البعيني، مدير العلاقات العامة.

وقال الشيخ خالد القاسمي إن دولة الإمارات تمتلك الكثير من المواهب والعقول المبدعة، التي تحتاج إلى رعاية ودعم وتشجيع، حتى تستطيع أن تبدع وتبتكر، وتعرض إبداعاتها على الآخرين، وقد وُجِدت الجمعية لتتبنى هذه المواهب، وتوفر لها مظلة تمكنها من إبراز إبداعاتها ومواهبها.

وقال الدكتور البستكي «جامعة دبي مهتمة بالتعاون مع الجهات الرسمية والخاصة في الدولة التي تعنى بقضايا الإبداع والتطوير. ويأتي اهتمامها هذا في سياق دورها الطبيعي في تأمين البيئة الحاضنة للطلبة في الإبداع والاختراع والابتكار، وحثهم على المزيد من البحوث والدراسات العلمية والأكاديمية لدعم مسيرة الدولة وضمان دورها التنافسي والريادي في العالم».

