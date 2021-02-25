شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر يصرف مكافأة لفريق المصرى القاهرى بعد فوزه على طلائع العلمية بـ9 أهداف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساند تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة النادي المصرى القاهري، فريق كرة القدم لناديه في مباراته الأخيرة أمام فريق طلائع العلمية بالدوري المصري القسم الرابع.

وأقيمت المباراة وسط حضور جماهيري محدود لتطبيق الإجراءات الاحترازية، وخاصة من أبناء دوائر مصر القديمة والمنيل والبساتين ودار السلام، كما حضر النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين عام حزب إرادة جيل.

وقرر تيسير مطر صرف مكافأة فورية لفريق كرة القدم لنادي المصري القاهري بعد فوزه الكبير في المباراة على طلائع العلمية بـ9 أهداف مقابل هدفا لفريق طلائع العملية، وعقب نهاية المباراة التي أقيمت على استاد نادي المصري القاهرة، حرص تيسير مطر، النزول إلى أرض الملعب لتهنئة اللاعبين والتقاط الصور برفقتهم، وتشجيعهم ورفع روحهم المعنوية، مطالبا إياهم بتقديم المزيد وكل ما لديهم حتى يصعد الفريق إلى الدوري الممتاز.

وأحرز أهداف فريق النادي المصرى القاهري اللاعب أحمد رزق، واللاعب زيزو، وعبدلله حسين، وأحمد ماهر وكريم كرم، بينما يتكون الجهاز الفني لفريق كرة قدم النادي المصرى القاهري من الكابتن أحمد رمزي مدير فني، والكابتن محمد أسعد مدرب عام، والكابتن وليد مخيمر مدير كرة، والكابتن مصطفى سيد مدرب حراس، والكابتن عبدالله طبيب الفريق، والكابتن جابر الخواجة رئيس قطاع الناشئين والبراعم، والكابتن ياسر ابو ستيت مشرفا عام.



تيسير مطر ومحمد تيسير



النائب محمد تيسير وخالد عبد الغني مع حارس مرمي فريق النادي المصرى القاهري

النادي المصرى القاهري

النائب محمد تيسير مطر يتابع المباراة

تيسير مطر يساند الفريق الكروي للنادي المصرى القاهري

مجلس إدارة النادي المصرى القاهري يتابع المباراة

النائب تيسير مطر يتابع المباراة



طاقم التحكيم



فريق النادي المصرى القاهري وفريق طلائع العلمية