شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية من "الأعلى للإعلام": الصحافة أداة مجتمعية لترشيد الفكر القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه سامح شكرى وزير الخارجية الشكر للمجلس الأعلى للإعلام على تنظيم الجلسة الحوارية التى حضرها كبار السياسيين والكتاب الصحفيين والإعلاميين، وذلك فى إطار الحوارات الدائمة فيما بيننا للاستفادة من هذه النخبة المتميزة من المفكرين وقدراتهم التحليلية.

وقال سامح شكرى، إن الصحافة هى المؤسسة الرابعة فى الدولة، وأنه من الضرورى أن يكون هناك تفاعل كامل بين السلطة التنفيذية والصحافة باعتبارها أداة مجتمعية لترشيد الفكر القومى، وطرح الأراء والرؤى المختلفة التى من الضرورى أن نستفيد بها فى إطار تحليلنا للمواقف.

فيما وجه الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشكر للسفير سامح شكرى وزير الخارجية لإتاحة الفرصة للقاء مع السياسيين و الصحفيين و رؤساء التحرير و الإعلاميين، لمعرفة التطورات فى الداخل و الخارج و التحديات الخارجية.

وبدأت منذ قليل، الجلسة الحوارية المغلقة التى يعقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، مع وزير الخارجية السفير سامح شكرى بحضور كبار السياسيين والكتاب الصحفيين والإعلاميين.

شارك فى اللقاء ضياء رشوان نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفى صلاح منتصر، والدكتور عبد المنعم السعيد، والكاتب الصحفى يوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة، والكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، وخالد ميرى رئيس تحرير الأخبار، وعلى حسن رئيس مجلسى إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والدكتور محمد الباز رئيس مجلس تحرير الدستور، وعماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، والكاتب الصحفى محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، وأحمد باشا رئيس تحرير جريدة روزاليوسف، والكاتب الصحفى أحمد الطاهرى رئيس تحرير مجلة روزاليوسف.

كما شارك فى اللقاء الإعلامى عمرو عبد الحميد، والإعلامى أحمد موسى، وأحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وعبد اللطيف المناوى، والإعلامية رانيا هاشم، والدكتورة منى الحديدى، والإعلامى نشأت الديهى وصالح الصالحى، والإعلامية عزة مصطفى من أعضاء المجلس الأعلى للاعلام، والكاتب الصحفى جمال الكشكى رئيس تحرير الأهرام العربى.

وتحدث الوزير خلال الجلسة عن تطورات الأوضاع السياسية محلياً وإقليمياً ودولياً، وشرح التحديات والمستجدات التى تمر بها المنطقة، وأدار حوار مفتوحاً يجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.