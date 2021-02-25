شكرا لقرائتكم خبر عن 11 معلومة عن مشروع قانون البوابة المصرية للعمرة وعقوبات الشركات غير المرخصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.

ويستعرض ”الخليج 365”، أهم المعلومات عن مشروع القانون، كالتالي:

1 - ينص مشروع القانون علي إنشاء "البوابة المصرية للعمرة".

2 - يستهدف القضاء على ظاهرة السمسرة والشركات غير المرخصة

3- وضع كود تعريف خاص بكل معتمر

4- تنفيذ رحلات العمرة من خلال شركات سياحية مرخص لها بمزاولة النشاط السياحي.

5- يستثنى تأشيرة الزيارة سواء كانت عائلية أو تجارية أو التي تمنح لرجال الأعمال أو لحضور المؤتمرات أو للمرور"الترانزيت" من الخضوع لأحكامه

6- يستثنى التأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الرسمية بأنواعها المختلفة عن التأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية وتأشيرة الإقامة من الخضوع لأحكامه

7- يلزم الشركات السياحية بأن تسدد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها

8- يلزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية

9 - إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات

10 - يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام القانون

11 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى