شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يعقد جلسة حوارية مع وزير الخارجية لمناقشة التطورات السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، الجلسة الحوارية المغلقة التى يعقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، مع وزير الخارجية سامح شكري بحضور كبار السياسيين والكتاب الصحفيين والإعلاميين.

يشارك فى اللقاء ضياء رشوان نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفى صلاح منتصر، والدكتور عبد المنعم السعيد، والكاتب الصحفى يوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة، والكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، وخالد ميرى رئيس تحرير الأخبار، وعلى حسن رئيس مجلسى إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والدكتور محمد الباز رئيس مجلس تحرير الدستور، وعماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، والكاتب الصحفى محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، وأحمد باشا رئيس تحرير جريدة روزاليوسف، والكاتب الصحفى أحمد الطاهرى رئيس تحرير مجلة روزاليوسف.

كما شارك فى اللقاء الإعلامى عمرو عبد الحميد، والإعلامى أحمد موسى، وأحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وعبد اللطيف المناوى، والإعلامية رانيا هاشم، والدكتورة منى الحديدى، والإعلامى نشأت الديهى وصالح الصالحى، والإعلامية عزة مصطفى من أعضاء المجلس الأعلى للاعلام، والكاتب الصحفى جمال الكشكى رئيس تحرير الأهرام العربى.

ويتحدث الوزير خلال الجلسة عن تطورات الأوضاع السياسية محلياً وإقليمياً ودولياً، ويشرح التحديات والمستجدات التى تمر بها المنطقة، ويدير حوار مفتوحاً يجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.