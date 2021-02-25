وفاء للقسم.. المناطق الحدودية النوبية على رأس اهتمامات نواب تنسيقية الأحزاب

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب الى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بشأن قرى النوبة قسطل وأبوسمبل وغرب سهيل، وإعادة تطوير الملعب الخماسى، وإنشاء ملعب قانونى، ودعم مركز شباب القصر بالواحات بأجهزة صالة جيم، ودعم مركز شباب الزبو بحديقة أطفال.

وفى السياق ذاته، وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة على الطلبات المقدمة من النائبة غادة على بشأن ما يخص الواحات،

وقالت النائبة غادة على، أنه مازال لديها إيمان بأن شبابنا فى المناطق الحدودية أمن قومى ن مضيفة: "يأتى العالم إلى النوبة من شتى بقاع الأرض لرؤية الجمال الطبيعى الخلاب وحضارتنا العريقة ولا يتمتع أهلها بجمالها لقلة الإمكانيات المتاحة لطاقاتها البشرية، مطالب الصعيد تكليف وطنى ومنحة ربانية لخدمتهم".

‏‎وتابعت: " لطالما انشغل تفكيري بكل التحديات و العوائق التي تواجه أهالينا في صعيد مصر ، كبارهم و شبابهم و سيداتهم للحاق بالتطور المخطط في ركب الحياة الإقتصادية والإجتماعية بالدولة المصرية، حيث جائت متطلبات الأهالى متمثلة فى تقنين الأراضي والصرف الصحي ومراكز الشباب والثقافة".