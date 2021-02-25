رئيس الوزراء الأرميني يقيل رئيس أركان الجيش من منصبه

محمد الفلاح - الخميس 25 فبراير 2021

أصدر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اليوم الخميس 25 فبراير، امراً بإقالة رئيس أركان الجيش من منصبه.



وطالب الجيش الأرمني في وقت سابق اليوم، باستقالة حكومة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

وأصدرت هيئة الأركان العامة في الجيش الأرمني، بياناً وقع عليه أكثر من 40 مسؤولا عسكريا بارزا، بينهم قائد هيئة الأركان أونيك جاسباريان وجميع نوابه ورؤساء الإدارات وقادة الوحدات العسكرية الكبرى.

وقال العسكريون في بيانهم إن حكومة باشينيان لم تعد قادرة على "اتخاذ قرارات مناسبة في الظروف العصيبة والمصيرية التي تمر بها البلاد".

من جانبه، وصف رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بيان هيئة الأركان بأنها محاولة انقلاب عسكري، داعيا أنصاره للتظاهر في ميدان الجمهورية أمام مقر الحكومة وسط العاصمة.

وأضاف باشينيان قائلاً: أقلت قائد الأركان أونيك جاسباريان، قبل أن ينفذ البيان الذي يطالب باستقالتي.