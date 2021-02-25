مدير عام شرطة أبوظبي يطلع على أحدث معروضات "آيدكس 2021"

محمد الفلاح - الخميس 25 فبراير 2021

زار اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي ومدراء القطاعات والضباط معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021" بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.



واطلع مدير عام شرطة أبوظبي ومدراء القطاعات على ما تقدمه الأجنحة الوطنية والعالمية من معروضات تظهر الصناعات العسكرية المتطورة والتقنيات والحلول الذكية وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال الصناعات الدفاعية الوطنية في الإمارات.

واستمع اللواء مكتوم علي الشريفي ومدراء القطاعات أثناء الجولة، لشرح موجز حول ما تقدمه هذه الأجنحة من وسائل دفاعية وتقنية وحلول عسكرية ذكية، والحلول والمعدات العسكرية المتطورة في مجالات الأمن الإلكتروني، والذكاء الاصطناعي، وأجهزة الاستشعار الذكية، والمعدات الشرطية، والتدريبية.

وأكد مدير عام شرطة أبوظبي على أهمية الدور الرائد والمتميز للمعرض الذي يمثل إضافة مهمة لما وصلت اليه دولة الإمارات من تطور في عالم قطاع صناعة المعارض الدولية، مشيدا بخبرات وكفاءات أبناء الوطن القادرة على إدارة وتنظيم المعارض الدولية المتخصصة، حتى أصبح المعرض من أحد أهم المعارض الدولية عالميا لما يحظى من توسع مستمر في عدد الشركات المشاركة.

وأشار إلى أن "آيدكس" يجسد قدرة إمارة أبوظبي على استضافة واحد من أكبر المعارض الدفاعية العسكرية في العالم، ويعتبر منصة رائدة لأحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة.

كما اطلع عدد من ضباط شرطة أبوظبي خلال جولاتهم في الأجنحة والشركات الوطنية على أحدث التقنيات المتطورة والذكية.