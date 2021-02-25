بايدن يعلن تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الخميس 25 فبراير 2021

اعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تمديد فترة سريان نظام حالة الطوارئ في الولايات المتحدة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) والتي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة .



وشدد الرئيس الامريكي في بيان نشره البيت الابيض، على ضرورة ان تستمر حالة الطوارئ الى بعد 1 مارس 2021م..مشيراً الى ان جائحة كورونا لا تزال تشكل خطراً ملموساً للصحة العامة والأمن في الدولة.

ولفت الرئيس الامريكي، الى ان المرض تسبب في وفاة أكثر من 500 ألف شخص في الولايات المتحدة..مشدداً على ضرورة مواصلة مكافحة الفيروس والتعامل معه باستخدام كافة القدرات والإمكانيات للحكومة الفدرالية.

وكانت حالة الطوارئ الوطنية قد أعلنت في الولايات المتحدة العام الماضي في 13 مارس 2020.

وتعتبر الولايات المتحدة أول دولة في العالم من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد ، حيث سجلت 28.313 مليون حالة، وكذلك الأولى من حيث حصيلة ضحايا الجائحة بأكثر من 504 آلاف حالة وفاة.