أسعار النفط تواصل مكاسبها لرابع جلسة على التوالي اليوم الخميس

محمد الفلاح - الخميس 25 فبراير 2021

واصلت أسعار النفط مكاسبها لرابع جلسة على التوالي، اليوم الخميس، وبلغت أعلى مستوياتها منذ أكثر من 13 شهرا.



وجاء الارتفاع مدعوما بتأكيد البنك المركزي الأمريكي بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة، وانخفاض حاد في إنتاج الخام الأمريكي في الأسبوع الماضي بسبب العاصفة التي اجتاحت ولاية تكساس.

وبحلول الساعة 0550 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل نيسان 33 سنتا أو 0.5 % إلى 67.37 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل نيسان 23 سنتا أو 0.4 % إلى 63.45 دولار للبرميل.

ولامست عقود الخامين أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير كانون الثاني 2020 في وقت سابق من الجلسة إذ بلغ خام برنت 67.49 دولار للبرميل وخام غرب تكساس 63.67 دولار للبرميل. وينقضي أجل عقود خام برنت لشهر أبريل نيسان غدا الجمعة.

وتراجع الدولار الأمريكي بفعل تأكيد من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة.

لكن ذلك عزز أيضا شهية المخاطرة لدى المستثمرين وأسواق الأسهم العالمية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء إن إنتاج الخام الأمريكي انخفض بأكثر من 10 % أو ما يعادل مليون برميل يوميا في الأسبوع الماضي بسبب عاصفة شتوية شديدة تجتاح ولاية تكساس.