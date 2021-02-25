احد اعمدة نادي الشرطة ينضم لقائمة المصابين

أعلن نادي الشرطة، اليوم الخميس، تعرض لاعبه الوافد الجديد الدولي محمد داود للاصابة، خلال مباراة أمس أمام الزوراء.



النادي ذكر في بيان، عبر موقعه الرسمي، تابعته الخليج 365 ، الى أن "داود خضع للعلاج ووضعت قدمه في (الجبس) بعد تعرضه لاصابة في الكاحل" ، مبينا أن "الطبيب أكد الحاجة لتجبير قدم اللاعب لمدة عشرة أيام لتعرض قدمه إلى فطر ولمنع مضاعفات الإصابة".



وكان محمد داود قد تعرض للإصابة بعد احتكاكه على كرة مشتركة مع المدافع الموريتاني الحسن أحويبيب خلال مباراة فريقه امام الزوراء وغادر على اثرها الملعب ، ولم يحدد الجهاز الطبي في النادي المدة المحددة لغياب اللاعب.