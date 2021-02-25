انت الان تتابع خبر وفد الكاظمي يبحث الحلول العاجلة لعودة الحياة الى طبيعتها في ذي قار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني في ذي قار، اليوم الخميس، بان وفد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحث الحلول العاجلة لعودة الحياة الى طبيعتها في المحافظة.
وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "الوفد الحكومي المكلف من القائد العام للقوات المسلحة لمتابعة الاوضاع الامنية في محافظة ذي قار وخلال اجتماع عقده مع شيوخ ووجهاء العشائر والمتظاهرين بحث معهم الحلول العاجلة لعودة الحياة الى طبيعتها".
واضاف ان "الوفد بحث ايضا التاكيد على تهدئة الاوضاع لحين حسم موضوع الحكومة المحلية".
واضاف ان "الوفد بحث ايضا التاكيد على تهدئة الاوضاع لحين حسم موضوع الحكومة المحلية".