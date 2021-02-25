انت الان تتابع خبر وفد الكاظمي يبحث الحلول العاجلة لعودة الحياة الى طبيعتها في ذي قار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني في ذي قار، اليوم الخميس، بان وفد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحث الحلول العاجلة لعودة الحياة الى طبيعتها في المحافظة.

