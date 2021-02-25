انت الان تتابع خبر بالارقام.. شرطة البصرة تعلن حصيلة ممارساتها الامنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - القت مفارز شرطة محافظة البصرة، اليوم الخميس، القبض على عدد من المتهمين ضمن ممارساتها الأمنية خلال اليومين الماضيين.

