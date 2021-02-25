انت الان تتابع خبر بالارقام.. شرطة البصرة تعلن حصيلة ممارساتها الامنية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - القت مفارز شرطة محافظة البصرة، اليوم الخميس، القبض على عدد من المتهمين ضمن ممارساتها الأمنية خلال اليومين الماضيين.
وقالت مديرية شرطة البصرة في بيان تلقته الخليج 365، إن "مفارز شرطة المدينة ألقت القبض على متهم مطلوب قضائيا بجريمة القتل وفق احكام المادة (٤٠٦)، ومتهم آخر وفق المادة ٤١٣ ق.ع، حيث تم إتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما اصوليا".
واضاف البيان ان "مفارز فوج طوارى شرطة البصرة ألقت القبض على (٥٨) متهما بقضايا متنوعة من بينهم (٢) من المتهمين بقضايا المخدرات حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم اصوليا".
واضاف البيان ان "مفارز فوج طوارى شرطة البصرة ألقت القبض على (٥٨) متهما بقضايا متنوعة من بينهم (٢) من المتهمين بقضايا المخدرات حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم اصوليا".