انت الان تتابع خبر بالفيديو.. مواطنون يشكون: الحظر اثقل كاهلنا وقطع ارزاقنا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تستعد الاجهزة المختصة لفرض الحظر الشامل لثلاثة ايام اخرى كاجراء اساسي لمواجهة جائحة كورونا إذ يتضمن قرار الحظر فرض عقوبات عدة على المخالفين، في محاولة لردعهم واجبارهم على الالتزام بالمقررات والخطوات المعتمدة لمواجهة الفايروس.لكن المواطن الذي يؤكد بان اجراءات الحظر تنعكس سلبا على حياته ومصدر رزقه، يطالب بضرورة اعتماد اليات لا تثقل كاهل الطبقة الفقيرة فيما تساءل البعض عن مصير اللقاحات التي ينبغي ان تصل الى البلاد واعتمادها لمواجهة مخاطر الفيروس.

ويبقى حظر التجوال قيد التطبيق كاجراء وقائي لمواجهة الجائحة بينما ينتظر المواطن وصول اللقاح الذي يعول عليه كثيرا بعد ان اُثقل كاهله بالحظر المفروض.