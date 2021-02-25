"فوق التوقعات".. 93.3 % من أصحاب الاقتراع يسجلون لانتخابات فلسطين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجل أكثر من 93% من أصحاب حق الاقتراع من الفلسطينيين أسماءهم، مع انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين للمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة والتي تبدأ بعد 3 أشهر.

وفاقت نسبة التسجيل، التي أعلنت عنها لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، توقعات الكثير من المراقبين.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية إغلاق باب تسجيل الناخبين للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية 2021، بشقيها التشريعية والرئاسية.

وبحسب اللجنة فإن العدد الكلي للمسجلين كناخبين 2.622 مليون مواطن ومواطنة، بنسبة 93.3% من أصحاب حق التسجيل البالغ عددهم 2,809 مليون مواطن؛ وفقاً لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء.

ورأت اللجنة أن هذه الأرقام تعكس إقبالاً كبيراً على عملية التسجيل، ما يعكس رغبة المواطنين في المشاركة بالعملية الانتخابية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر الشهر الماضي مرسوما بالدعوة لانتخابات تشريعية في 22 مايو/أيار المقبل ورئاسية في 31 يوليو/تموز المقبل.

وستكون هذه أول انتخابات رئاسية منذ العام 2005 وأول تشريعية منذ العام 2006. وستجري الانتخابات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

وكانت الفصائل الفلسطينية شجعت المواطنين على التسجيل للانتخابات، كما يسمح نظام لجنة الانتخابات المركزية بالتسجيل إلكترونيا.