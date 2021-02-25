البحرين توجه دعوة لنتنياهو لزيارة المنامة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تلقى دعوة لزيارة المنامة وجهها ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، خلال اتصال هاتفي بين الجانبين.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان له اليوم الخميس، إن ولي العهد البحرين ورئيس الوزراء الإسرائيلي شددا، خلال الاتصال، على أهمية مشاركة دول المنطقة في أي مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني.



كما أكدا ضرورة شمول مفاوضات الملف النووي الإيراني ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وبحث الاتصال إمكانية استثمار البحرين في مصنع للقاحات كورونا تعتزم إسرائيل إقامته بمشاركة دول أخرى.

وكان من المقرر أن يزور نتنياهو دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين قبل اشهر ولكنه أرجأ الزيارة بسبب إغلاقات كورونا في إسرائيل.



وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صباح اليوم مع ولي عهد البحرين سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة".

وأضاف البيان: "كرر ولي العهد البحريني دعوته إلى رئيس الوزراء نتنياهو لزيارة البحرين وتم الاتفاق على أن رئيس الوزراء سيزور المملكة في أول فرصة وفقا لوضع تفشي الكورونا".

وتابع: "قال ولي عهد البحرين إنه معني بالنظر في إمكانية انضمام البحرين إلى الاستثمار في مصنع اللقاحات الذي من المخطط إقامته في إسرائيل بمشاركة دول أخرى".

