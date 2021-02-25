الجيش اليمني يدمر مسيرة بالجوف.. والحوثي يهاجم مأرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دمرت دفاعات الجيش اليمني بدعم من تحالف دعم الشرعية، الخميس، طائرة بدون طيار مفخخة لمليشيات الحوثي في أجواء محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.

وقال بيان مقتضب للجيش اليمني، وصل ”الخليج 365” نسخة منه، إن مليشيات الحوثي أطلقت طائرة بدون طيار في مسعى للهجوم على مواقع الجيش ورجال القبائل في بلدة "النضود" التابعة للجوف الحدودية مع السعودية.



وأشار البيان إلى أن الجيش اليمني ورجال القبائل بإسناد تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية نجحوا في التصدي للهجوم الحوثي العدائي وإسقاط الطائرة المفخخة في "النضود" إلى الجهة الشرقية من مدينة الحزم، موطن الآثار التاريخية لحضارة "معين" القديمة.



في الصدد ذاته، قال مصدر عسكري لـ"الخليج 365"، إن مليشيات الحوثي واصلت هجومها البري وبكثافة على الحدود المشتركة بين محافظتي الجوف ومأرب في الجهة الشمالية الغربية والجهة الشمالية من المحافظة الغنية بالنفط.



وأوضح المصدر أن مليشيات الحوثي دفعت بمئات المسلحين في مسعى لتحقيق تقدم ميداني في مديرية "رغوان"، شمالي غربي مأرب.



وأشار إلى أن المسلحين من قبيلتي "الجدعان" و"بني عبد" المرابطين بجانب الجيش اليمني للدفاع عن ديارهم تمكنوا بالفعل من التصدي لسلسلة هجمات مليشيات الحوثي البرية في رغوان.



وأسفر الهجوم عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بصفوف مليشيات الحوثي وعديد جرحى بصفوف القبائل والجيش، طبقا لذات المصدر.

