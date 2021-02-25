بعيدها الوطني.. القيادة الإماراتية تغرد في حب الكويت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رسائل مفعمة بمشاعر المحبة والمودة والأخوة، وجهتها القيادة الإماراتية، للكويتيين قيادة وشعبا، لتهنئتهم بأعيادهم الوطنية.

وغرد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر حساباتهما في موقع "تويتر"، موجهين أصدق التهاني للكويت وأميرها الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بتلك المناسبة.

وتحتفي الكويت في 25 فبراير/شباط من كل عام بعيدها الوطني وهو ذكرى استقلالها من الاستعمار البريطاني قبل 60 عاما، وتحتفل في 26 فبراير/شباط بعيد التحرير بمناسبة ذكرى تحريرها عام 1991 من الغزو العراقي.

وتحمل احتفالات هذا العام طابعا خاصا، كونها الأولى في عهد أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم 29 سبتمبر/أيلول الماضي، خلفا لأمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ليكمل مسيرة النهضة والبناء والتنمية التي شهدتها البلاد عقب الاستقلال.

وبتلك المناسبة، غرد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مهنئا :" نبارك لأهلنا في الكويت العيد الوطني ال٦٠ ..نبارك لأمير الكويت الشيخ نواف الصباح العز والاستقرار والرخاء الذي تعيشه بلاده الحبيبة".



وأردف:" ٦٠ معلماً إماراتيًا أضاء بهذه المناسبة. وستبقى إضاءات الكويت جزءاً من وطننا. وسيبقى حب أهلها محفوراً في قلوبنا ..حفظ الله الكويت".

وزيل تغريدته بهاشتاق "#الامارات_تحب_الكويت"





كما غرد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مهنئا الكويت وقيادتها، وقال في هذا الصدد :"خالص التهاني وصادق الأمنيات لأخي الشيخ نواف الأحمد الصباح والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني".

وبين أن " العلاقات بين الإمارات والكويت تاريخية وعميقة وتستند إلى وشائج متينة من الأُخوة والمحبة بين شعبيهما".

وأعرب عن تمنياته " أن يديم الله تعالى على الكويت التقدم والاستقرار بقيادتها الحكيمة".





مصير مشترك

وتأتي احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية في وقت تشهد فيه مسيرة العلاقات الإماراتية الكويتية تقدما متواصلا، لتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.

وحرصت الإمارات قيادة وشعبا على مشاركة الكويتيين الاحتفال بتلك المناسبة الهامة.

وبعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات برقية تهنئة إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وذلك بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير لبلاده.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وتحت شعار "مصير واحد وأهداف مشتركة"، تشارك الإمارات، دولة الكويت احتفالاتها بيومها الوطني الـ60، في تأكيد على مستوى العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين.

وتشهد الإمارات مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة احتفاء باليوم الوطني الكويتي، وتتضمن الفعاليات إضاءة عدد من أبرز معالم الدولة العمرانية بألوان علم دولة الكويت ووضع الشعارات ولافتات التهاني في مراكز التسوق في كافة إمارات الدولة، وتنظيم احتفالات ثقافية وتراثية.

وتحظى الكويت بمكانة بارزة لدى القيادة في دولة الإمارات، وبما يعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين، حيث قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "الإمارات للكويت والكويت للإمارات ".

كما يحظى دور الكويت المحوري والتاريخي في تعزيز روابط الأخوة الخليجية بتقدير عال من القيادة في دولة الإمارات التي تتطلع دائما إلى استكمال مسيرة العمل الخليجي المشترك.

ويعكس التنسيق المتبادل بين الإمارات والكويت حيال جميع القضايا الثنائية والعربية والدولية، حجم التطور في العلاقات السياسية بين الدولتين.

وتمضي الدولتان نحو مزيد من العمل المشترك على الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتعكس العلاقات بين البلدين إصرارا من القيادة السياسية للبلدين على الدفع بها لمستويات أكثر تقاربا وتكاملا بما يخدم المصالح المشتركة.

