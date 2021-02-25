"خنجر حاد".. عمان تختتم مناورات بحرية مع أمريكا وبريطانيا وفرنسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختتمت البحرية العُمانية، الخميس، التمرين البحري المشترك السنوي "خنجر حاد" الذي نفذته بمشاركة أمريكا وبريطانيا وفرنسا.

وكانت فعاليات التمرين البحري، بدأت في الـ21 من الشهر فبراير/شباط الجاري، واستمرت لـ5 أيام.

وشارك في التمرين البحري عدد من سفن الأسطول العماني في منطقة الباطنة البحرية بمشاركة مجموعة من السفن التابعة لبحريات بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، وبإسناد من طائرات سلاح الجو العُماني.





وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن السفن المشاركة في فعاليات التمرين عادت صباح اليوم إلى قاعدة سعيد بن سلطان البحرية، معلنة بذلك ختام التمرين.

وأشارت إلى أن التمرين جاء في إطار الخطط التدريبية السنوية التي تنتهجها البحرية العُمانية، وخطط تبادل الخبرات مع بحريات الدول الصديقة في كل ما من شأنه إدامة مستويات الجاهزية لأسطول البحرية السلطانية العُمانية ومنتسبيها في مختلف التخصصات البحرية، وبما يتماشى والمهام الوطنية المنوطة بها.